Rachel, Monica e Phoebe di nuovo insieme: agli Emmy Awards 2020 una reunion a sorpresa di Friends che ha entusiasmato i fan della serie TV.

Ai fan di Friends basta leggere i nomi di Rachel, Monica e Phoebe per far nascere sui propri visi un sorriso: d’altronde, insieme a Joey, Chandler e Ross, sono state le protagonista di una delle sitcom più amate e seguite. Gli Emmy Awards 2020 hanno dato l’occasione agli appassionati di Friends di rivedere insieme le attrici che per anni hanno vestito i panni di Rachel, Monica e Phoebe, ovvero Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow.

Emmy Awards 2020: la reunion di Friends a sorpresa

La reunion tra le tre attrici è andata in onda, del tutto inaspettatamente, è ondata in onda quando Jennifer Aniston si è collegata dalla propria abitazione con Jimmy Kimmel sulla ABC. A sorpresa, sul divano accanto a lei hanno fatto capolino Courtney Cox e Lisa Kudrow.

“Viviamo insieme da 1994” hanno dichiarato scherzando le tre attrici. Il 1994 non è un anno detto a caso, ma è quello in cui è andata in onda la prima puntata di Friends.

Friends: la reunion

I fan di Friends saranno stati contenti della mini reunion a sorpresa anche perché quella ufficiale, che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso maggio, è stata rinviata a causa del Coronavirus.

Nell’episodio speciale realizzato da HBO i vari protagonisti, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, racconteranno aneddoti, parleranno del dietro le quinte e di come la serie TV abbia legato non solo i personaggi, ma gli stessi attori.

A dir la verità la maggior parte dei fan speravano che più che un episodio speciale sulla reunion, la serie TV potesse tornare con almeno una nuova stagione. Invece si dovranno accontentare di questo speciale in stile documentario sulla serie.