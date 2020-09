Sandra e Raimondo omaggiati da un francobollo a dieci anni dalla scomparsa dell’attrice: ecco la caricatura disegnata da Bruno Prosdomici.

Il 21 settembre 2010 scompariva a Milano l’immensa Sandra Mondaini, cinque mesi dopo il suo Raimondo. Ora, a dieci anni di distanza, il ministero dello Sviluppo Economico ha voluto omaggiare Sandra e Raimondo con un tributo dedicato ai fan e ai collezionisti: un francobollo ordinario appartenente alla particolare serie tematica Le Eccellenze italiane dello spettacolo.

Sandra e Raimondo: il francobollo da collezionisti

Stampato dall’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, il francobollo ha valore di 1,10 euro ed è realizzato con una tiratura di soli 400mila esemplari. Per rendere omaggio all’ironia, alla sagacia e all’eleganza di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, è stata scelta per qeusto francobollo una vignetta con una splendida caricatura realizzata dal disegnatore Bruno Prosdomici.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

A completare l’omaggio c’è anche la scritta “Dieci anni dalla scomparsa“, per ricordare il giorno dell’emissione, il 21 settembre 2020, la data del decimo anniversario della scomparsa di Sandra. Di seguito una foto dello splendido francobollo:

Sandra e Raimondo: una storia senza tempo

I due attori, dei veri re della televisione italiana, sono stati per anni un punto di riferimento per l’intero paese, raggiungendo l’apice della propria carriera con la sitcom Casa Vianello, per oltre 19 anni uno dei programmi più amati.

Colleghi e compagni di vita, si erano incontrati nel 1958. Lei era una soubrette, lui un rampante attore. Nel 1962, davanti a una milanesissima cotoletta, Raimondo le aveva confessato la sua passione, chiedendole la mano. Lei raccontò in un’intervista, riportata da Repubblica, di essere rimasta senza parole: “Non avevo capito se parlasse seriamente: scherzava sempre“. I due si sposarono il 28 maggio 1962 e rimasero insieme per il resto della loro vita, fino al 15 aprile 2010, giorno della scomparsa di Raimondo. Una scomparsa impossibile da superare per Sandra, che solo cinque mesi dopo ci disse addio.