Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 22 settembre 2020 di 4 Hotel.

Dopo la Versilia, le Marche e il Lago di Garda, il viaggio per l’Italia di Bruno Barbieri con il suo programma 4 Hotel prosegue nelle splendide location della costiera Amalfitana e Sorrento: sono infatti questi i luoghi protagonista nella quarta puntata della terza edizione del talent, in onda martedì 22 settembre a partire dalle ore 21.15 come sempre su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Ricordiamo che tutte e otto le puntate di questa nuova edizione sono state registrate prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel sulla costiera Amalfitana e a Sorrento: le location della puntata del 22 settembre 2020

Il primo locale in gara in questa puntata di 4 Hotel è il DieciSedici che si trova ad Amalfi. Carmen è la proprietaria questo affittacamere di lusso che si trova all’intento di un palazzo storico, a pochi passi dal Duomo di Amalfi.

Bruno Barbieri

Sempre ad Amalfi c’è anche Villa Alba d’Oro: non si trova nel centro storico della cittadina ma in collina. Il titolare è Alessio, che solitamente affitta l’intera villa per soggiorni di lusso, anche le sei suites di cui è composta possono essere affittate anche singolarmente.

Spostandosi a Ravello troviamo invece l’Art Hotel Marmorata, un albergo aperto nel 1983 ma che sorge su una struttura storica, del 1400. E’ un hotel a 4 stelle e al suo interno sono presenti 38 camere. La proprietaria è Anna.

L’ultima struttura in gioco in questa puntata di 4 Hotel è il Realais Palazzo del Barone. Dove si trova? A Sorrento. E’ una splendida villa immersa in un parco arricchito da un orto, un limoneto e un oliveto, che è stata trasformata in un hotel con sei stanze.

Come da tradizione del programma, a fine puntata gli albergatori in gioco si ritrovano poi insieme a Bruno Barbieri per il tavolo di confronto: poi verrà deciso quale delle quattro strutture si aggiudicherà la puntata e di conseguenza il montepremi che servirà per ristrutturare o migliorare ulteriormente l’hotel.