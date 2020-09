Watchmen è stata premiata agli Emmy Awards 2020 come la Miglior miniserie: dalla trama, al cast e alle curiosità, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra le serie TV che hanno trionfata alla 72a edizione degli Emmy Awards c’è Watchmen, che si è aggiudicata il premio per la Migliore miniserie battendo Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable e Unorthodox. Negli Stati Uniti è andata in onda su HBO mentre in Italia è stata trasmessa d Sky Atlantic e, così come dall’altra parte dell’oceano Atlantico, ha riscosso un grande successo. Dalla trama, al cast passando per alcune curiosità, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Watchmen.

Watchmen, la serie TV: la trama e le curiosità

Negli anni ’80 sono usciti la serie di fumetti Watchmen firmata da Alan Moore e Dave Gibbons, pubblicati dalla DC Comics, con protagonisti alcuni superiori. La serie TV è un sequel ambientato nei giorni nostri della storia raccontata a fumetti.

Il mondo che vediamo in Watchmen è quindi simile al nostro, anche se la storia dagli anni ’70 in poi è differente: gli Stati Uniti, grazie all’aiuto dei supereroi, hanno vinto la Guerra del Vietnam, lo scandalo del Watergate non è mai avvenuto e alla Casa Bianca si è insediato l’attore Robert Redford, divenuto da lungo tempo presidente.

Negli Stati Uniti raccontati in Watchmen le forze dell’ordine sono autorizzate a operare a volto coperto, per evitare rappresaglie a loro o nei confronti delle loro famiglie.

Watchmen, il cast e i personaggi della serie TV

La protagonista principale di Watchmen, la detective Angela Abar e segretamente la vigilante Sorella Notte, è interpretata da Regina King.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Don Johnson nel ruolo del commissario Judd Crawford, Jeremy Irons in quello di Adrian Veidt, Tim Blake Nelson nei panni del detective Looking Glass, Louis Gossett Jr. sarà invece Will Reeves, Yahya Abdul-Mateen II vestirà invece i panni di Cal Abar, Tom Mison quelli del signor Philips e Frances Fisher sarà invece Jane Crawford.

