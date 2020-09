Perry Mason è stata una serie TV cult degli anni ’60, ora è tornata sul piccolo schermo con Matthew Rhys: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Negli anni sono state realizzate tante serie TV con protagonisti gli avvocati, ma quando si parla di legal drama non si può non pensare a Perry Mason, l’avvocato per eccellenza del piccolo schermo. Raymond Burr ha interpretato questo ruolo dal 1957 al 1966: la sua eredità l’ha ora raccolta Matthew Rhys. Già, perché la serie TV Perry Mason è tornata sul piccolo schermo grazie a HBO, in Italia invece è Sky Atlantic a trasmetterla: ogni venerdì, dall’11 settembre, vanno in onda due episodi. La prima stagione è composta in totale otto puntate.

Perry Mason: la trama della serie TV

Il reboot della serie TV che HBO ha realizzato segue le vicende di Perry Mason in un periodo delicato della propria vita, ovvero quando a Los Angeles cercava di sbancare il lunario come investigatore privato insieme all’amico Pete Strickland.

Fonte foto: https://www.facebook.com/skyitalia/

Il protagonista deve inoltre fare i conti con il proprio matrimonio fallito e gli strazianti ricordi della seconda guerra mondiale che lo tormentano. A far svoltare la carriera di Perry Mason è un un efferato delitto che sconvolge Los Angeles e sul quale il protagonista è chiamato a indagare.

Perry Mason: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Perry Mason interpretato da Matthew Rhys. Tra i protagonisti principali della serie TV troviamo poi Juliet Rylance, che interpreta Della Street, la collaboratrice di Perry Mason. Gayle Rankin è invece Emily Dodson.

Completano poi il cast della serie Tv John Lithgow, Nate Corddry, Chris Chalk, Shea Whigham (l’attore che abbiamo visto anche in Joker interpreta l’amico e collega del protagonista, Pete Strickland), Tatiana Maslany, Lewis Jefferson Mays, Lily Taylor, Robert Patrick e Andrew Howard.

Fonte foto: https://www.facebook.com/skyitalia/