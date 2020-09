Alessandor Gassman è il protagonista di Io ti cercherò, la serie Tv in onda da ottobre 2020 su Rai 1: dalla trama al cast, ecco cosa c’è da sapere.

Tra le tante serie TV il cui approdo sul piccolo schermo è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus (e di tutto ciò che ha comportato) c’è anche Io ti cercherò. Avrebbe dovuto debuttare su Rai Uno lo scorso aprile, invece l’uscita è stata rimanda a lunedì 5 ottobre e si può già considerare come una delle serie TV di punta che caratterizzano il palinsesto del primo canale Rai. Io ti cercherò è composta da un totale di otto episodi: ogni lunedì sera, per quattro settimane consecutive, ne verranno trasmessi in prima serata due.

Io ti cercherò: la trama della serie Tv

Il protagonista principale di Io ti cercherò è Valerio, un ex agente espulso dal corpo della polizia che ha ricominciato la propria vita come benzinaio. Ha un figlio di 23 anni di nome Ettore, che improvvisamente viene trovato morto a Roma su una riva del Tevere.

Alessandro Gassmann

Sembra un caso di suicidio ma una telefonata da pensare a Valerio che il figlio sia stato ammazzato. Valerio torna così a Roma per indagare su quanto accaduto al figlio e viene aiutato da Martina, la fidanzata di Ettore, e da Sara, una sua ex collega nella polizia oltre che sua vecchia fiamma.

Io ti cercherò: il cast della serie Tv

A interpretare Valerio, il protagonista di Io ti cercherò, è Alessandro Gassmann. Ad affiancare l’attore romano nel cast della serie TV ci sono poi Luigi Fedele, che interpreta il figlio Ettore, Maya Sansa, che veste i panni della poliziotta sua collega Sara.

Zoe Tavarelli è invece la giovane Martina, la fidanzata di Ettore, Andrea Sartoretti e Gaida Prandi interpretano invece rispettivamente il fratello e la cognata del protagonista, Gianni e Lisa.