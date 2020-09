Chiara Ferragni in borsa con il proprio marchio: l’imprenditrice digitale ha raccontato al Corriere della Sera i nuovi progetti delle proprie aziende.

Dal digitale alla borsa. E non quella che si indossa. Chiara Ferragni ha le idee chiare sul suo futuro e su quello del suo marchio, che sarà trasformato nei prossimi anni in un brand lifestyle “che possa essere quotato in borsa o confluire in un grande gruppo di lusso“. Lo ha rivelato la stessa imprenditrice ai microfoni di Corriere Economia, spiegando quali sono gli obiettivi delle sue aziende nel prossimo futuro.

Chiara Ferragni vuole portare il suo marchio in borsa

Nel prossimo futuro, dunque, il marchio Ferragni potrebbe entrare in borsa. Lo ha annunciato Chiara Ferragni nelle vesti di ceo di Serendipity e Tbs, ovvero il marchio che gestisce The Blonde Salad. D’altronde, la crescita del brand è già evidente. L’imprenditrice gestisce attività valutate circa 40 milioni di euro. Ma la Ferragni adesso sembrerebbe intenzionata a fare un ulteriore step in avanti, con l’obiettivo di far crescere l’appeal del marchio a livello internazionale e portarlo a competere con competitor come Chloé o Kenzo.

Chiara Ferragni

Il nuovo obiettivo di Chiara Ferragni

La sfida per l’influencer è di quelle dure ma anche stimolanti “I numeri erano in discesa“, ha spiegato, “ed era importante cambiare obiettivo strategico. Pensavo a un brand non legato unicamente al mio personaggio e indirizzato solo ai miei fan, ma un vero life style senza uno specifico target di età“. Una svolta importante, mantenendo il proprio stile, quella giocosità che ha resto la Ferragni riconoscibile agli occhi dei fan. Il target però adesso deve essere allargato, senza limiti d’età o di genere: “Il tutto con grande attenzione ai numeri, soprattutto alla redditività di medio-lungo periodo“.

In chiusura d’intervista la nota imprenditrice ha chiarito di non aver contrasti con il socio Paolo Morgese, finito sulle pagine dei giornali nelle scorse settimane. L’uomo è ancora azionista sia di Serendipity che di Tbs e non ci sono questioni legali in corso.