Intercettata da Striscia la Notizia, Nunzia De Girolamo ha ricevuto il Tapiro e ha spiegato la situazione riguardo la presunta censura a Corona.

Ha fatto tanto discutere la presenza di Fabrizio Corona anche su Rai3 ad ‘Avanti Popolo’ dove ha avuto modo di parlare del caso calcioscommesse. Eppure, il re dei paparazzi, dopo la puntata del programma condotto da Nunzia De Girolamo, si era arrabbiato parlando di censura ricevuta. In tal senso, Striscia la Notizia ha raggiunto proprio la presentatrice che ha fatto chiarezza sulla vicenda svelando particolari interessanti in merito. La verità della donna, però, non è bastata per sottrarsi dal ricevere il Tapiro d’Oro…

Nunzia De Girolamo e la censura a Corona

Come è possibile leggere sul sito del tg satirico di Canale 5, nella puntata di giovedì 19 ottobre andrà in onda la consegna del Tapiro d’Oro alla De Girolamo che, dal canto suo, ha fornito la sua verità in merito alla presunta censura lamentata da Corona.

La donna, raggiunta da Valerio Staffelli, ha voluto subito rispedire al mittente ogni accusa: “Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai. Corona ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo, dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui”.

Durante la consegna dell’ironico premio di Striscia, alla domanda diretta di Staffelli alla conduttrice sul fatto se sapesse o meno che parte del materiale di Corona non sarebbe andato in onda, la De Girolamo ha risposto: “Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto, ma non so se a Corona sia stato comunicato perché poi quando è arrivato io ero in diretta”.

Per lei quindi, ecco il Tapiro. Per la conduttrice, come sottolineato da Striscia, si tratta del primo “premio” ricevuto.

