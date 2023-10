Il giovane allievo della scuola di Amici, Ezio, si è sfogato parlando con alcuni compagni di classe della morte del padre.

Nella scuola di Amici, si sa, le emozioni sono amplificate. E forse anche per questo Ezio ha avuto un crollo emotivo che, in realtà, lo ha fatto molto avvicinare ad alcuni suoi compagni. Il cantante ha raccontato, nel corso dell’ultimo daytime del programma andato in onda, i momenti difficili vissuti dopo la morte del padre.

Amici, Ezio si sfoga e parla della morte del padre

Maria De Filippi

Dopo aver avuto un chiarimento con la sua insegnante, Anna Pettinelli, Ezio ha deciso di tornare in casetta e di lasciarsi andare a livello intimo con alcuni compagni con sui si è trovato fin da subito molto bene.

Il ragazzo di Amici ha toccato un argomento molto importante per lui: la morte del padre che, inevitabilmente, gli fa ancora molto male, specie per come è arrivata.

“Mio padre era un uomo robusto, grosso. Vice questore di polizia. Vedere quell’uomo diventare sempre un po’ più piccolo. Quello proprio mi ha distrutto. Non avevo i mezzi. Eravamo io e mia madre, avevo 17 anni. Mio padre è morto il 23 maggio e ricordo che mi dovevo diplomare. Io per mio padre non mi sono diplomato. Infatti quando mi sono diplomato, la prima cosa che ho fatto: avevo mia madre, i miei due migliori amici che mi aspettavano, la mia ragazza e la madre della mia ex. Ero con loro ma la prima cosa che ho fatto è stata andare in chiesa”.

Parole importanti che hanno fatto emozionare i compagni della scuola, Gaia su tutti. Ezio, infatti, ha ringraziato i suoi compagni: “Ci tengo a dirlo a voi tre. Vi siete rivelati delle persone. Vi ringrazio davvero. Siete le prime tre persone che mi hanno fatto sentire a casa. Ve lo dico”.

Di seguito anche il post su X del programma con lo sfogo del ragazzo: