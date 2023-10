Cosa succede tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? Le ultime foto li vedono protagonisti con i rispettivi figli.

A quanto pare, oltre ai rumors, apparentemente subito spenti, c’è anche una bella amicizia. Stiamo parlando del rapporto tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese che nelle ultime ore si sono mostrati insieme e con tanto di figli a seguito. Sui social, infatti, l’ex di Bonolis si è fatta vedere con Luna Marì e, allo stesso modo, l’ex di Belen è stato immortalato con il figlio della donna, Davide.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: le ultime foto

Sonia Bruganelli

“Le serate improvvisate. Grazie Antonino di aver gentilmente concesso la tua arte per la family”. Sono queste le parole che spiccano nell’ultimo post Instagram condiviso dalla Bruganelli dove viene mostrata una foto che vede l’hairstylist intento a tagliare i capelli al figlio della donna Davide Bonolis.

Allo stesso modo, l’ex volto del GF ha condiviso una storia che mostra la bella Sonia in compagnia di sua figlia, Luna Marì, avuta da Belen. Per l’occasione, la donna è stata rinominata “tata”.

Il rapporto tra Antonino e Sonia, a quanto pare, al netto dei rumors che li vorrebbero intenti in un flirt, si è trasformato di recente da solo lavorativo ad una bella amicizia.

Le prove continuano ad essere evidenti. Prima una cena di lavoro, poi gli scambi di like e foto sui social e, adesso, anche i ringraziamenti pubblici con tanto di scambio di carinerie con i rispettivi figli.

Staremo a vedere se i due continueranno a far parlare di loro in qualche modo e, soprattutto, se questo rapporto avrà degli sviluppi, non solo lavorativamente parlando.

In precedenza, come detto, i due avevano già smentito una eventuale love story: “Mi dispiace per Dagospia…. E un po’ anche per me. Nuove collaborazioni nascono”, erano state le parole della donna mostrando le foto di una cena in compagnia, anche di Antonino.

Di seguito anche un post Instagram con la foto del parrucchiere impegnato a lavoro con il figlio della donna, Davide: