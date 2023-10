Fabrizio Corona ha ricevuto il tapiro di Striscia per la sua intervista a Avanti Popolo, e ha fatto il nome di altri tre calciatori.

Fabrizio Corona si è detto deluso per la censura che – a suo avviso – sarebbe stata applicata nei suoi confronti durante la sua intervista a Avanti Popolo. A seguito dei fatti l’ex Re dei paparazzi è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato un tapiro d’oro.

A quel punto Corona avrebbe fatto i nomi di altri tre calciatori (Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale) che sarebbero a suo dire coinvolti nel caso del calcio-scommesse, e avrebbe mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori parlare delle delle loro presunte puntate.

Fabrizio Corona: il tapiro di Striscia la Notizia

Fabrizio Corona continua a destare scandalo e, dopo le accuse da lui rivolte a mezzo social contro la Rai (per la sua presunta intervista “censurata” ad Avanti Popolo) l’ex Re dei paparazzi ha fatto le sue rivelazioni a Striscia la Notizia, e all’inviato Valerio Staffelli avrebbe anche mostrato un filmato in cui si sentirebbero alcuni dei calciatori da lui menzionati parlare delle loro presunte puntate.

Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere la messa in onda del servizio del tg satirico, che sarà trasmesso questa sera in prima serata. Nel frattempo, attraverso i social, Fabrizio Corona ha pubblicato un post di sfogo contro la Rai per la sua discussa intervista a Avanti Popolo e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.