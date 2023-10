Fabrizio Corona aveva promesso scottanti rivelazioni a Avanti Popolo ma, a suo dire, sarebbe stato “censurato”.

L’intervista di Fabrizio Corona ad Avanti Popolo è stata preceduta da un clamore senza precedenti, e lui stesso aveva promesso (al programma radiofonico La Zanzara) che lo show condotto da Nunzia De Girolamo avrebbe fatto il 15%di share in più grazie alle sue rivelazioni sulle scommesse nel mondo del calcio.

Durante l’intervista però, l’ex Re dei paparazzi si è limitato a dire quanto aveva già svelato nei giorni scorsi, e lui stesso ha sbottato sui social affermando che la produzione dello show gli avrebbe impedito di fare altre rivelazioni.

“Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. Ad un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi solti. Hanno preso per il c*lo voi e me”, ha scritto nelle sue stories.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: lo sfogo dopo l’intervista a Avanti Popolo

Secondo i rumor circolati nei giorni scorsi, Fabrizio Corona avrebbe ricevuto un lauto compenso (e non senza polemiche) per la sua intervista Rai ad Avanti Popolo.

Lui stesso aveva anche affermato a La Zanzara che fosse giusto che l’emittente tv lo pagasse profumatamente in quanto sarebbe stato pronto a snocciolare nomi, prove e scottanti rivelazioni sullo scandalo delle scommesse da parte di alcuni volti famosi del mondo del calcio.

In tanti sarebbero dunque rimasti delusi quando hanno scoperto che le scottanti rivelazioni fatte da Corona non fossero altro che quelle già svelate nei giorni scorsi, e a tal proposito lo stesso ex Re dei paparazzi ha affermato che il programma lo avrebbe addirittura “censurato”, impedendogli di svelare le presunte verità da lui stesso menzionate. Sarà vero? In tanti si chiedono se nelle prossime ore Nunzia De Girolamo o i vertici Rai romperanno il silenzio in merito alla vicenda e replicheranno alle sue parole.