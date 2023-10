Fabrizio Corona ha svelato nuovi retroscena sulle scommesse nel mondo del calcio e sul suo discusso cachet Rai.

Fabrizio Corona continua a stare al centro del clamore generale per le sue rivelazioni sulle scommesse nel mondo del calcio e, per altro, sui discussi cachet che avrebbe percepito dalla Rai per le sue ospitate tv (l’ultimo, di 30mila euro, per partecipare ad Avanti Popolo martedì 17 ottobre).

“È giusto che la Rai mi paghi per fare informazione. Farò un grandissimo risultato di share e parte del cachet lo devolverò in favore di una società che cura la ludopatia. È come Tangentopoli, non potevano non sapere”, ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi a La Zanzara.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: il cachet e le scommesse nel calcio

Fabrizio Corona è stato ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara e ha svelato ulteriori retroscena sullo scandalo legato alle scommesse nel mondo del calcio affermando che, a suo avviso, molte altre persone – tra cui dirigenti sportivi e procuratori – sarebbero coinvolte.

“Sono coinvolti tutti, non potevano non sapere… procuratori, società… tutti sapevano. E i giocatori che scommettono e giocano sono un 40% del totale”, ha affermato in diretta radio, e ancora: “Porto le prove che la Juve sapeva. Tutti, dai giocatori al direttore sportivo, sapevano che Fagioli scommetteva.” In tanti sono in attesa di sapere quali altre rivelazioni farà Fabrizio Corona al programma della De Girolamo, dove lui stesso ha promesso che porterà il 15% di share in più. Sarà vero? In tanti sono impazienti di saperne di più.