Giorgia Nicole Basciano è intervenuta via social per prendere le difese di suo fratello, Alessandro Basciano, accusato dall’ex fidanzata Sophie Codegoni di averla tradita. In tanti si sono schierati dalla parte dell’influencer, e per questo Giorgia Nicole è intervenuta via social affermando:

“Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono”, e ancora: “Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato”.

Giorgia Nicole Basciano ha preso pubblicamente le difese di suo fratello Alessandro, accusato da Sophie Codegoni di averla tradita subito dopo la nascita della loro bambina, Celine Blue (venuta al mondo appena 5 mesi fa). Per Giorgia Nicole suo fratello sarebbe stato incastrato, e lei sarebbe più che certa della sua innocenza.

“Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole”, ha affermato la sorella dell’ex gieffino. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma Alessandro ha fatto sapere che presto replicherà alle parole di Sophie e svelerà la sua verità in merito alla questione.