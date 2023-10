Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli sarebbero coinvolti in un’operazione svolta dalle forze dell’ordine contro il Clan Di Lauro.

27 persone ritenute appartenenti o legatieal clan Di Lauro Seocndigliano sono state arrestate dai carabinieri dal raggruppamento operativo speciale del comando provinciale di Napoli. Tra questi vi sarebbero anche il cantante Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli, finiti al centro dell’attenzione generale per le loro sfarzose nozze in piazza Plebiscito, nel 2019.

I due – stando a quanto riporta TgCom24 – avrebbero contribuito economicamente a fare sì che il clan desse vita ad alcuni investimenti in attività illegali (come una fabbrica di sigarette da vendere in Italia e all’estero). Tra i reati contestati vi sarebbero il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d’asta, e l’aggravante della transnazionalità per il contrabbando di sigarette.

Toni Colombo e la moglie arrestati

Nuovi guai con la legge per Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli: i due, stando alle indagini condotte dagli inquirenti, potrebbe essere direttamente coinvolti in alcune operazioni economiche e investimenti eseguiti dal clan Di Lauro di Secondigliano e, per questo, sono stati tratti in arresto. I militari avrebbero inoltre sequestrato beni per otto milioni di euro.

Non è la prima volta che i due hanno problemi con la legge e, nel 2021, erano stati indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli per i reati di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso.

Nel 2019 i due erano finiti al centro del clamore generale per il loro sfarzoso matrimonio in piazza del Plebiscito, a Napoli, che portò ad un’inchiesta della magistratura sulla concessione della piazza da parte dell’amministrazione comunale.