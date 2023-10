Dopo il duro scontro avuto con suo padre in diretta tv, Heidi Baci ha lasciato la casa del GF senza salutare i suoi coinquilini.

In maniera del tutto improvvisa e inaspettata, Heidi Baci ha lasciato la casa del GF passando per il confessionale e la notizia del suo addio al programma è stata data ai suoi coinquilini da Letizia Petris.

“Hanno detto a me di dirlo a tutti: Heidi è andata via. Ci hanno chiesto di preparare le sue cose”, ha affermato Letizia. La notizia dell’addio di Heidi al programma ha lasciato gli altri concorrenti senza parole, e Valentina è scoppiata in lacrime.

Heidi lascia il GF: i motivi

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Heidi Baci ha avuto un acceso scontro con suo padre e la vicenda deve averla lasciata talmente sotto shock da spingerla a lasciare anticipatamente il programma. Il genitore se l’è presa con lei per via del rapporto con Massimiliano Varrese, ed è arrivato a dirle:

“Quando sei entrata ci hai reso felici, dopo un po’ la tua scelta sbagliata tra te e un uomo più vecchio di me ci ha devastati, da quel momento non ti riconosco più mi sembri un’altra persona, non sei riuscita a mettere un muro a una persona più grande di te che ti stressa”, e ancora: “Tua mamma non ti guarda più, sta male, io sono qui perché non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità, ho promesso a tua mamma che stasera ti porto a casa.”

Heidi se n’è andata senza salutare i suoi coinquilini ma Letizia Petris ha fatto sapere che, a tempo debito, darà le sue spiegazioni. La notizia del suo addio alla Casa ha colto tutti di sorpresa e in molti, tra i suoi fan, hanno manifestato il loro dispiacere in merito alla vicenda attraverso i social.