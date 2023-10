Miriana Trevisan ha svelato per la prima volta di essere riuscita, ancora giovanissima, a scampare miracolosamente all’anoressia.

Miriana Trevisan è intervenuta a Storie Italiane per raccontare per la prima volta di quando, ancora giovanissima, avrebbe cercato di dimagrire mangiando una sola arancia al giorno al fine di diventare una ballerina di fama internazionale. A salvarla sarebbe stato il suo insegnante di danza che, fortunatamente, avrebbe compreso da subito quale fosse il suo problema.

“Io ho vissuto la malattia, l’evento scatenante è stato un provino di danza, perché io nasco come ballerina”, ha raccontato la showgirl, e ancora: “Sono stata molto fortunata perché il mio insegnante di danza mi vedeva arrivare con maglioni enormi e pantaloni per sudare, perché volevo essere magra, per poterla praticare a livello internazionale, andare in giro per il mondo. Lui mi vide fragile e debole durante le diagonali e mi disse di levarmi il maglione, a me e a tutte le altre, per cercare di non mettermi in imbarazzo. E quando vide che ero troppo magra mi chiuse le porte della scuola.”

Per la prima volta in tv Miriana Trevisan ha raccontato il dramma dell’anoressia e ha svelato che sarebbe riuscita a scampare alla patologia grazie ad un suo insegnante di danza. La showgirl ha lanciato un appello a tutti gli insegnanti che si trovino difronte a casi come il suo, e ha detto a Storie Italiane: “Lo ringrazio per questo e chiedo a tutti gli insegnanti e gli educatori di cogliere i segnali e fermare questa cosa che ti attacca come un virus”.

