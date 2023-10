Asia Argento è tornata a sedurre i suoi fan dei social con uno scatto bollente in cui è ritratta senza veli.

Asia Argento ha trascorso un soggiorno a Parigi e sui social ha condiviso una foto in cui è ritratta completamente senza veli durante un bagno rilassante in hotel. Le sue foto hanno fatto il pieno di like da parte dei fan, che l’hanno lodata per la sua forma fisica e le sue curve da capogiro. “Ma che bella sirena”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sei stupenda”, e ancora: “Bellissima”.

Asia Argento nella vasca da bagno senza veli: la foto

Asia Argento continua a sedurre i suoi fan dei social con i suoi scatti bollenti, e le sue ultime foto a Parigi hanno fatto il pieno di like. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata dell’attrice che di recente, in occasione del suo 48esimo compleanno, ha condiviso un messaggio alquanto triste con i suoi fan dei social.

“La verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio. Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro”, aveva scritto, e ancora: “Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo.” In tanti, sui social, le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di calore.