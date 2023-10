Iva Zanicchi ha espresso la sua opinione in merito ai gravi fatti accaduti a Bruxelles e in Israele negli ultimi giorni.

Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista a Adnkronos e ha confessato la sua opinione in merito ai gravi fatti accaduti a Bruxelles, dove due cittadini svedesi sono stati uccisi da un terrorista (e il gesto è stato poi rivendicato dallo Stato Islamico).

“Dopo il terribile attentato a Bruxelles anche noi in Italia dobbiamo fare molta strada perché il fanatismo religioso è sempre stato molto pericoloso. L’allerta terrorismo ormai investe anche il nostro paese, tutta l’Europa è a rischio. Il problema è che molti di questi integralisti islamici li abbiamo in casa nostra, magari sono i nostri vicini di casa e apparentemente sembrano persone perbene. Dobbiamo stare tutti in allerta”, ha dichiarato la cantante a AdnKronos.

Iva Zanicchi: l’attentato e la guerra

Tra i vip che in queste ore si sono espressi pubblicamente sui gravi fatti accaduti in Israele vi è anche Iva Zanicchi che, in un’intervista a AdnKronos, ha espresso la sua preoccupazione per il pericolo del terrorismo e, in merito al conflitto tra Israele e Hamas, ha affermato:

“Se ti vengono in casa, ti ammazzano civili inermi e ti tagliano la testa ai bambini, allora uno Stato ha tutto il diritto di difendersi. La guerra è una cosa orribile ma dovrebbe essere fatta dagli eserciti. Io sono per due popoli e due stati che possano convivere ma il terrorismo non è certo la soluzione”.

Nella sua ultima intervista cantante è tornata anche a esprimere pubblicamente la sua ammirazione per la premier Giorgia Meloni, e ha sottolineato: “Per fortuna questo Governo si sta muovendo bene, come ho sempre detto sono una grande ammiratrice della Meloni, certo le stanno rendendo la vita difficile ma lei è una donna molto forte”. La cantante ha anche espresso la sua preoccupazione per gli atti terroristici che potrebbero esservi e in Europa, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.