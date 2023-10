Britney Spears avrebbe confessato nel suo memoir di aver avuto una gravidanza all’epoca della sua storia con Justin Timberlake.

L’ex Reginetta del Pop Britney Spears è protagonista di una rivelazione fatta da Tmz (e da lei stessa svelata nel suo memoir, The Woman in Me), e sembra che abbia confessato personalmente di aver atteso in passato un figlio da Justin Timberlake, il celebre cantante e storico ex con cui ha formato una delle coppie più amate dello showbusiness internazionale. I due sono stati legati dal 1999 al 2002 e all’epoca dei fatti la cantante, data la sua giovane età, avrebbe deciso di abortire.

Britney Spears

Britney Spears: la gravidanza e l’aborto

Tmz ha dedicato un articolo scandalo a Britney Spears e ha fatto sapere che la cantane avrebbe confessato nel suo memoir, The Woman in Me, di aver atteso in passato un figlio insieme all’ex fidanzato Justin Timberlake. Sulla vicenda non è dato sapere di più e Timberlake al momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Oggi l’ex Reginetta del pop starebbe vivendo un periodo particolarmente difficile e in tanti, via social, hanno espresso la loro preoccupazione per le sue condizioni di salute. In alcuni video emersi in rete infatti si vede la cantante danzare senza veli o persino con alcuni coltelli in mano (ma lei stessa ha poi specificato che sarebbero stati finti). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e sul suo stato di salute.