Belen Rodriguez ha deciso di comprare una nuova casa per sé e la sua famiglia e lei stessa l’ha mostrata via social.

A quanto pare Belen Rodriguez non ha deciso di andare a vivere con Elio Lorenzoni a Brescia come vociferato da Chi nei giorni scorsi ma anzi, avrebbe deciso di acquistare un nuovo attico super lusso nella sua Milano. La showgirl ha mostrato personalmente alcuni dettagli della sua nuova casa attraverso le sue stories via social e ha lasciato i fan a bocca aperta.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la nuova casa a Milano

A quanto pare Belen avrebbe deciso di lasciare la sua casa di Milano in favore di un lussuoso attico dove presto potrebbero trasferirsi lei e la sua famiglia. L’abitazione presenta un’ampia terrazza con veranda in vetro e a visitarla insieme a lei sarebbero stati presenti la sorella Cecilia, la madre Veronica Cozzani e l’immancabile fidanzato Elio Lorenzoni (che, a quanto pare, è già considerato uno di famiglia).

Al momento non è dato sapere perché o quando la showgirl abbia deciso di traslocare, ma sono già in molti a credere che forse abbia deciso di “cambiare scenario” per via dei troppi ricordi della sua storia con Stefano De Martino presenti nel vecchio appartamento.

Oggi la showgirl sembra finalmente felice accanto alla sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, a cui negli ultimi giorni ha fatto una romantica dedica via social. In tanti si chiedono se la vicenda tra i due avrà ulteriori sviluppi e, soprattutto, se sia destinata a durare.