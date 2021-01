Se siete alla ricerca del nome perfetto o siete soltanto curiose scoprite le ultime tendenze per i nomi dei bambini per il 2021!

Con il 2020 appena conclusosi e l’arrivo del nuovo anno vediamo quali saranno le tendenze dei nomi per bambini nel 2021. Scegliere il nome per il proprio bambino non è facile e nella scelta entrano in gioco tanti fattori. Si tiene in conto la diffusione di un nome e spesso ti cerca tra i nomi più rari e inusuali, proprio perché si vuole che il nome del proprio bambino sia unico. Allo stesso modo spesso trovare un’idea non è facile e, quindi, perché non dare un’occhiata ai nomi più in voga per il 2021?

Nomi per bambini nel 2021: le tendenze

Ogni anno nel nostro paese, l’Istat raccoglie i dati suoi nomi più utilizzati e stila una classifica, i nomi più diffusi dal 1999 ad oggi possono essere consultati in questi grafici. Anche negli Stati Uniti vengono abitualmente stilate delle liste con i nomi più usati dai dati raccolti dalla Social Security Administration. Spesso, tra questi nomi ne compaiono già alcuni molto apprezzati anche in Italia, vediamo quindi quali sono i nomi di bambini che faranno tendenza nel 2021.

Nomi maschili 2021

Nella lista dei nomi per bambini in ascesa basata sulle classifiche USA spopolano Liam, Noah e Oliver. Basta dare un’occhiata ai dati dell’Istat per capire come questi nomi siano in costante crescita in questi anni anche in Italia.

bambino spiaggia mare

Dagli ultimi dati nel nostro paese risultano 924 bimbi chiamati Liam, 747 Noah e 131 Oliver a dimostrazione che le tendenze statunitensi si fanno strada facilmente anche qui da noi rendendo i nomi maschili stranieri sempre più popolari.

Nomi femminili 2021: i più gettonati

Passiamo ora invece ai nomi più usati per le bambine, ai primi tre posti in classifica troviamo Olivia, Emma e Ava. Accanto a questi in rapida crescita ci sono anche nomi di personaggi della politica come ad esempio Kamala, ma anche nomi legati alle divinità norrene come Freya.

Altri nomi di tendenza per il 2021

In questo periodo segnato dalle difficoltà non stupisce come molti genitori stiano puntando sulla scelta di nomi carichi di significato. A riprova di ciò si stanno facendo sempre più strada nomi il cui significato è collegato alla forza e al coraggio, come Maverick o Apollo.

Donna incinta con lista di nomi di bambini

Allo stesso tempo è in aumento anche la diffusione di nomi privi di genere, adatti quindi sia a maschi che femmine. Tra i preferiti ci sono Bellamy, Charlie, Dakota e Denver, alcuni dei quali confermano la tendenza di utilizzare i nomi delle città americane, ma non solo, come nome da dare ai bambini.