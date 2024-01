Confusione e tensione in casa di Nino Frassica a seguito della sparizione del gatto di famiglia. Spunta un video molto forte di sua moglie.

Sono ormai passati mesi da quando Nino Frassica aveva annunciato la scomparsa del suo gatto Hiro. Una vicenda che col passare del tempo ha generato grande scalpore anche alla luce delle forti tensioni (e non solo) tra la famiglia del comico e attore e i suoi vicini, accusati di essere entrati in possesso del amico animale. Nelle scorse ore è spuntato un filmato che vede la moglie del volto tv insultare pesantemente proprio coloro che abitano accanto e che sarebbero appunto colpevoli di trattenere il felino.

Nino Frassica, la moglie insulta i vicini

La trasmissione ‘Fuori dal coro’ su Rete4 si è occupata del caso legato appunto al gatto di Frassica e ha portato alla luce un filmato che riguarda sua moglie, Barbara Exignotis. La donna, nelle immagini mostrate, è assolutamente fuori di sé e si rivolge ai vicini in modo scurrile, con termini pesanti, insulti e gestacci.

Pare evidente come la posizione della famiglia del comico sia quella di dare la colpa della sparizione del felino Hiro ai vicini. Allo stesso tempo, va detto, non è chiaro cosa sia accaduto davvero a Spoleto, dove tutta questa vicenda sta andando in scena.

Le uniche parole che sono arrivate da parte dei vicini accusati da Frassica sono quelle dell’avvocato di questi individui: “Le mie assistite non hanno mai visto questo gatto né in casa loro né altrove”. Non solo: “Hanno persino acconsentito a un sopralluogo delle forze dell’ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione. Purtroppo, si sono trovate al centro di una tempesta di insulti, minacce gravi come il lancio di un sasso fino ad atti persecutori come lo stalking”.

Una vicenda davvero complessa e con una nota di mistero che sembra destinata a proseguire…

