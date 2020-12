Nicoletta Braschi, che con suo marito Roberto Benigni ha sempre avuto un proficuo sodalizio artistico e imprenditoriale, avrebbe preso un’inaspettata decisione.

A quanto riporta Libero Quotidiano, Nicoletta Braschi avrebbe dato il via a un’importante “separazione” da suo marito, Roberto Benigni. La separazione tra i due non sarebbe sentimentale ma imprenditoriale: la moglie del famoso attore avrebbe infatti deciso di mettersi in proprio aprendo una società (il cui nome è Opera8) con un capitale iniziale di 20 mila euro. La srl, secondo il quotidiano, si dovrebbe occupare di compravendita di immobili.

Benigni: Nicoletta Braschi e la nuova società

Dopo anni di amore e sodalizi artistici e imprenditoriali, Nicoletta Braschi avrebbe deciso di “allargare i suoi orizzonti” e dopo aver fondato la casa di produzione cinematografica Melampo con suo marito (di cui sarebbe socia al 50%) e Tentacoli Edizioni Musicali (di cui sarebbe amministratore unico), ha deciso di fondare una nuova società senza il marito, Roberto Benigni.

Roberto Benigni Nicoletta Braschi

L’amministratore unico di Opera8 sarebbe Costantino Ignazio La Torre, che ha partecipato alla firma del contratto insieme all’attrice difronte a un notaio di Roma.

L’amore per Roberto Benigni

I due famosi attori sono sposati dal 1991 e nel corso della loro vita insieme i due hanno dato vita insieme a innumerevoli progetti (e preso parte, spesso e volentieri, agli stessi film). Sul suo amore per il celebre attore toscano l’attrice ha confessato al Corriere della Sera:

“Nell’80, un paio di mesi dopo il mio trasferimento a Roma, conobbi Roberto Benigni. Aveva 28 anni ed era già amatissimo da tutti. Ci presentarono amici comuni e fin dai primi giorni cominciò un lavorio ininterrotto di costruzione, un’intesa che sarebbe sfociata nel nostro lavoro in comune. Roberto era ed è un grande maestro. Da allora ci siamo nutriti delle stesse cose.” Roberto Benigni ha sempre definito Nicoletta Braschi come l’unico grande amore della sua vita.