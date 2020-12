Orietta Berti e suo marito, Osvaldo Paterlini, hanno combattuto contro il Coronavirus. La cantante ha affermato di aver temuto il peggio vedendo suo marito stare male.

Da settimane Orietta Berti e suo marito, Osvaldo Paterlini, sono chiusi in casa perché positivi al Coronavirus. La cantante ha dichiarato che ad avere sintomi peggiori dei suoi sarebbe stato il marito, che per una settimana l’avrebbe fatta preoccupare a causa delle sue condizioni piuttosto gravi: “Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare. Osvaldo era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni. La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto“, ha raccontato la cantante stando a quanto riporta Today.

Orietta Berti e il marito: il Coronavirus e la paura

Anche Orietta Berti e suo marito, Osvaldo Paterlini, sono risultati positivi al Coronavirus. Fortunatamente dopo una settimana di puro terrore i due avrebbero iniziato a stare meglio, e la stessa cantante ha dichiarato in un post via social: “Io e la mia famiglia stiamo recuperando e piano piano stiamo uscendo dalla quarantena. Anche Osvaldo sta decisamente meglio ed è in fase di guarigione”.

Come loro sarebbero risultati positivi al Coronavirus anche il figlio Otis e il manager della cantante, che lei aveva incontrato pochi giorni prima di sottoporsi al tampone a Roma. Oggi fortunatamente tutti loro sarebbero in via di guarigione.

La partecipazione della cantante a Sanremo 2021

Amadeus, direttore artistico della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato che Orietta Berti sarà tra i 26 Big in gara. Proprio durante l’annuncio di Amadeus la cantante – in collegamento da casa con Sanremo giovani – ha confessato per la prima volta di esser stata contagiata dal virus. Lei e suo marito hanno trascorso l’isolamento a casa, e presto si dovranno sottoporre a un nuovo tampone che confermi la loro negatività alla malattia.

