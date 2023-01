Nella prossima edizione di Sanremo ci sarà l’ingresso degli NFT allo scopo di informare gli artisti sulle novità di business.

Gli NFT sbarcheranno a Sanremo 2023 grazie alla collaborazione tra il brand specializzato Onlymusix e Casa Sanremo. L’obiettivo sarà quello di informare gli artisti musicali sulle nuove possibilità di business grazie a incontri, eventi e conferenze. Scopriamo quindi tutti i dettagli su questa grande novità per il Festival di Sanremo.

Il ruolo degli NFT a Sanremo

Il brand Onlymusix ha annunciato che sarà Technical Partner di Casa Sanremo lasciando stupiti tutti coloro che ritengono il Festival di Sanremo legato solo alle tradizioni. Il fatto che un concetto contemporaneo e innovativo come gli NFT abbiano trovato modo di entrare a Sanremo dimostra come il Festival della Musica Italiana sia al passo con i tempi.

Cantante in concerto

L’azienda IT Onlytech Industries avrà quindi l’obiettivo di aiutare agli utenti di creare e vendere NFT basandosi su un’architettura cloud. La volontà dell’azienda è quello di diventare marketplace NFT dell’universo musicale in grado di essere punto di riferimento per artisti e addetti ai lavori su Blockchain e Web3.

Il primo passo per Onlymusix consiste nell’informare gli artisti e per questo a Casa Sanremo il brand sarà presente nell’area dell’hospitality. In particolare, molto importante sarà il suo ruolo a Casa Sanremo Invest 2023. Qui il tema principale sarà il legame tra soldi e tecnologia.

Cosa succederà nel concreto?

Nel concreto, durante il Festival di Sanremo 2023 verranno organizzati 30 talk di esperti di metaverso, NFT e Blockchain. Onlymusix approfitterà di questa opportunità per spiegare alla platea di artisti e addetti ai lavori del mondo della musica le nuove opportunità di business offerte dalle tecnologi. Il brand vuole quindi rivolgersi a tecnici, manager, discografici e non solo agli artisti. L’azienda toccherà vari temi sensibili per il settore musicale soffermandosi sui diritti, il ticketing e la gestione delle community.

