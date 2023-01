Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere il trend 01 02 che sta spopolando su TikTok: ecco di cosa si tratta.

Tra i social network più amati dai giovani e giovanissimi c’è sicuramente TikTok. Ogni giorno milioni di persone trascorrono ore a scorrere i contenuti che si possono trovare sull’app e a crearne di nuovi seguendo i trend del momento. Una delle ultime tendenze è il trend 01 02 che sta spolpando proprio su TikTok. Questa nuova tendenza, però, sta facendo molto discutere in quanto porta con s’è uno scandalo: ecco di cosa si tratta.

Trend 01 02 su TikTok: di cosa si tratta

Il trend 01 02 è molto popolare su TikTok e sfrutta l’ormai famosissimo filtro AI manga. Sul social infatti da qualche tempo sta spopolando questo filtro che trasforma una fotografia in un vero e proprio disegno in stile manga o anime. Per fare questo il filtro si basa sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Donna Parti Intime

Essendo molto apprezzato da ragazzi e ragazze di tutte le età, da questo filtro sono nati tanti trend che col tempo hanno preso piede su TikTok. Nell’ultimo periodo a prendere piede è stato appunto il trend 01 02 che rappresenta una vera degenerazione nell’impiego del filtro AI manga.

Questa tendenza consiste infatti nel ritrarre le parti intime (la 1 e la 2) per poi modificare la foto scattata usando il filtro AI. In genere il filtro basato sull’intelligenza artificiale interpreta queste parti del corpo in maniera diversa dalla realtà e dunque mostra tutt’altro.

Perché il trend 01 02 sta facendo scandalo?

Un utilizzo di questo genere di un filtro AI su TikTok, chiaramente, porta con sé molte discussioni. Lo scandalo è nato quindi in maniera del tutto naturale per via dell’impiego improprio di un filtro per foto in questo trend, ma non solo.

Alcune persone, infatti, scordavano di cancellare l’anteprima che mostra l’immagine originale e dunque facevano vedere la foto delle loro parti intime. A creare scandalo è anche il fatto che spesso non si tratta di dimenticanze quanto di voglia di esibizionismo esasperato.

