Il binario 21 è il memoriale dello Shoah a Milano e rappresenta un luogo di grande importanza: ecco i dettagli.

Il binario 21 è un luogo di Milano che oggi non conoscono in molti, ma rappresenta qualcosa di molto importante. Proprio nei pressi dell’attuale Stazione Centrale del capoluogo lombardo sorge infatti il Memoriale della Shoah che si può visitare per imparare a conoscere meglio un periodo terribile della storia umana.

Cos’è il binario 21?

Binario treno Auschwitz Birkenau

Il binario 21 si estende su una superficie di 7.060 m² che si trova sotto la Stazione Centrale di Milano. Conosciuto anche come Memoriale della Shoah, rappresenta un luogo che fa tristemente parte di uno dei periodi più bui della storia.

Dove si trova e come arrivare al binario 21

Il binario 21 si trova sotto la Stazione Centrale di Milano e si nasconde in un luogo che in pochi conoscono. Esso rappresenta il luogo da cui ha avuto origine la Shoah di Milano. È proprio da questo binario, infatti, che tra il 1943 e il 1945, sono partiti i treni pieni di deportati diretti ai campi di concentramento nazisti.

Questo luogo si trova quindi proprio sotto i binari ferroviari odierni. Originariamente adibita al carico e scarico dei vagoni postali, aveva accesso direttamente da Via Ferrante Aporti. Proprio da qui venivano caricati i deportati sui vagoni merci usando un elevatore che li trasportava al sovrastante piano dei binari.

Per entrare oggi basta fiancheggiare il perimetro della Stazione Centrale fino a Piazza Edmond J.Safra: è qui che si trova l’ingresso.

Quanto dura la visita

La visita guidata con prenotazione o senza prenotazione al binario 21 ha una durata che varia dai 45 minuti ai 60 minuti circa. La visita guidata prevede gruppi di massimo 25 persone e per tale motivo la prenotazione andrebbe effettuata entro un giorno dalla data prescelta.

Le tariffe di ingresso e visita guidata sono le seguenti:

Adulti: 10 €

Studenti, bambini fino ai 5 anni, over 65: 5 €

Accompagnatori gruppi, disabili, accompagnatori disabili: 0 €

L’orario di ingresso è da lunedì a domenica dalle 10.00 alle 16.00.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG