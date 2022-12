Amori, polemiche, colpi di scena e, purtroppo, anche problemi di salute. Tanti i gossip di questa settimana. Vediamo i migliori.

Ultimi giorni ricchi di notizie per il mondo dello spettacolo, della tv ma anche dello sport. Polemiche, amori, colpi di scena e anche qualche triste news. Dallo spavento a Bianca Atzei, tra l’altro in gravidanza, alla disavventura (cercata) di Fedez. Non sono certo mancati i gossip della settimana dal 19 al 23 dicembre 2022. Vediamo i più rilevanti.

I gossip della settimana: paura per Bianca Atzei

Bianca Atzei

Partiamo da colei che ha fatto preoccupare tutti: Bianca Atzei. La cantante, incinta del suo primo figlio, non è stata bene in settimana ed è stata ricoverata in ospedale per una polmonite. Al momento non si sa esattamente come stia ma gli ultimi messaggi sembrano incoraggianti dato che dopo alcuni giorni ha fatto ritorno a casa come confermato sulle stories Instagram del compagno.

Di seguito un recente post del suo compagno e futuro papà Stefano Corti:

La disavventura di Fedez

Fedez

Ha fatto molto parlare la confessione arrivata via social da parte di Fedez e dal campione di memoria Andrea Muzii. I due sono stati cacciati da un Casinò di Las Vegas perché pizzicati a contare le carte… Maggiori dettagli verranno raccontati a Muschio Selvaggio, il podcast del rapper.

Vialli e Pelé: le condizioni preoccupano

Gianluca Vialli

Questa settimana è stata anche portatrice di brutte notizie. Nel mondo dello sport, ed in particolare del calcio, c’è grande apprensione per la salute di Gianluca Vialli e anche per la leggenda brasiliana Pelé. L’italiano si trova ora ricoverato a Londra per combattere e curare il tumore al pancreas che lo ha colpito nel 2017.

Il verdeoro, invece, starebbe peggio e sta lottando contro un tumore al colon. La sua situazione clinica, stando ai media sudamericani, sarebbe molto grave.

Selvaggia Lucarelli e le polemiche a Ballando

Selvaggia Lucarelli

Tra i gossip della settimana non può non esserci il furente botta e risposta a distanza tra i vari personaggi protagonisti di Ballando con le Stelle. Sebbene Milly Carlucci abbia provato a placare l’ardore delle polemiche tra giudici, Selvaggia Lucarelli ha risposto con precisione ad ogni “attacco” ricevuto e non ha fatto mancare anche un pensiero sull’ipotetico addio nella prossima edizione specificando di dover prendere una decisione “non a caldo”.

GF Vip: la frecciata di Spinalbese a Belen

Belen Rodriguez

In settimana sono stati tanti anche i fatti accaduto al GF Vip in una edizione davvero scoppiettante. Tra le tante cose avvenute, la frecciata di Antonino Spinalbese alla ex, Belen Rodriguez, è stata piuttosto forte: “La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG