Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: ecco quali sono i programmi tv che hanno visto nascere alcune delle più note coppie vip.

Da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti a Cecillia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco quali sono i vip che si sono innamorati all’interno di alcuni famosi programmi tv. Scopriamo com’è scoccata la scintilla tra loro e come proseguono le loro storie d’amore ancora oggi, tra fiori d’arancio e cicogne in arrivo.

Le coppie vip nate nei programmi tv

In molti ricordano il grande amore sbocciato tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti al Grande Fratello 4. La scintilla tra i due scoppiò quasi immediatamente, tenendo i telespettatori col fiato sospeso. La coppia è legata ancora oggi e, dopo le nozze 2005, il loro amore è stato consacrato dall’arrivo dei due figli (Matilde, nata nel 2007, e Tancredi, nato nel 2013). “Din don. Sono passati anni dal nostro primo bacio. Sì lo so lo so, in realtà mi hai baciata dopo 38 giorni. Però eravamo in quella “casa”: spiati, amati, criticati, invidiati, emulati….Un’esperienza pazzesca e pazzesco, come il destino mi abbia regalato te Ascanio”, ha scritto Katia Pedrotti in un suo post via social dedicato all’amore per suo marito.

Galeotta fu la casa del Grande Fratello anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Correva l’anno 2017 quando i due s’incontrarono per la prima volta nel reality show più spiato d’Italia, e ben presto la passione li travolse a tal punto da spingere la sorella minore di Belen a lasciare l’allora fidanzato Francesco Monte. Oggi i due convivono a Milano e hanno dichiarato di sognare al più presto una famiglia tutta loro.

Quella stessa edizione del GF Vip ha visto sbocciare anche l’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due – all’epoca entrambi fidanzati – sono usciti allo scoperto pochi mesi dopo la fine del programma, e stanno insieme ancora oggi.

Gli amori nati a Uomini e Donne

Anche Uomini e Donne ha visto nascere alcune importanti storie d’amore tra personaggi della tv: Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti ed innamorati proprio all’interno del dating show. Insieme hanno avuto due bambine, Bianca e Azzurra (legatissime entrambe al fratello maggiore Alessandro, nato da una precedente relazione dell’ex corteggiatrice) e hanno annunciato il loro attesissimo matrimonio (slittato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Beatrice Valli Marco Fantini

Altra coppia sbocciata all’interno di Uomini e Donne è quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due sono convolati a nozze nel 2021, a un anno di distanza dalla nascita della loro bambina, Arya.