Ultimi giorni davvero scoppiettanti in tema spettacolo e tv: scoop, relazioni finite e polemiche. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Frecciate, storie finite e altre che iniziano, forse. Gli ultimi giorni sono stati davvero ricchi di notizie tra mondo dello spettacolo e della tv ma non solo. Spiccano alcune parole di Barbara D’Urso dirette, quasi certamente, a Mediaset e Pier Silvio, ma ha fatto molto parlare soprattutto la vicenda Andrea Giambruno, ormai ex compagno della Premier Giorgia Meloni che lo ha lasciato annunciando via social la fine della loro relazione. Andiamo a vedere quali sono stati, quindi, i migliori gossip della settimana da lunedì 16 ottobre a venerdì 20.

I gossip della settimana: la frecciata di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso

In settimana non è passata inosservata la frecciata di Barbara D’Urso a Pier Silvio e Mediaset relativamente al suo addio a Pomeriggio 5. In particolare Carmelita ha condiviso un post su X nel quale ha sottolineato come i suoi impegni a teatro abbiano dovuto fare i conti con l’inaspettato stop della sua collaborazione con Canale 5. La conduttrice ha rinunciato ad alcune tappe del tour in quanto sarebbe dovuta essere impegnata in tv, cosa poi non avvenuta.

Il 3/11 debutto a Torino!Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri,e col pubblico,che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1anno prima. Ma arriverò..#colcuore pic.twitter.com/GvCpZqJbsg — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) October 18, 2023

La rottura tra Giorgia Meloni e Giambruno

Giorgia Meloni

Ma la notizia della settimana è stata certamente quella che ha coinvolto Andrea Giambruno. Il conduttore e giornalista è stato pizzicato da Striscia la Notizia in alcuni fuorionda a Diario del giorno durante i quali utilizzava un linguaggio non proprio educato ma soprattutto sembrava “provarci” con la collega Viviana Guglielmi. A seguito di tali fuorionda, anche la sua compagna, ormai ex, la Premier Giorgia Meloni ha preso la decisione di lasciarlo con tanto di annuncio social.

Successivamente, anche Mediaset lo ha fermato. Da capire se definitivamente o meno.

Fedez migliora: le sue condizioni

Fedez

Nota lieta della settimana è arrivata indubbiamente da Fedez. Il rapper, dopo i problemi di salute, è riuscito non solo a partire per Manchester per un concerto ma ha anche ricevuto alcuni esiti positivi per rimettersi a lavoro con X Factor. Il cantante, giudice del noto programma, sarà quindi al suo posto anche nella fase live dello show.

Lutto nel cinema: il dolore di Sylvester Stallone

Sylvester Stallone

Momento difficile per il cinema. Infatti, nelle scorse ore è morto il famoso attore diventato molto conosciuto per i vari film di Rocky, Burt Young. L’uomo era il Paulie Pennino della saga cinematografica con Sylvester Stallone che lo ha ricordato con grande affetto e dolore via social.

Belen e Elio “in famiglia” fanno discutere

Belen Rodriguez

Per chiudere, ma non certo per importanza e clamore, ecco anche Belen Rodriguez. Dopo essere tornata più attiva che mai sui social dopo una pausa, la modella argentina si è mostrata con il suo Elio. Non solo. La donna ha scelto di farsi vedere a cena con il suo nuovo compagno ma anche con entrambi i suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Una decisione che ha scatenato molte polemiche e commenti non proprio carini da parte di diversi haters.