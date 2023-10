A 83 anni si è spento l’attore Burt Young, il Paulie Pennino della saga cinematografica con Sylvester Stallone, Rocky.

Il mondo del cinema piange Burt Young, all’anagrafe Geraldo “Jerry” Tommaso DeLouise, l’attore statunitense reso celebre dal ruolo di Paulie Pennino in Rocky (ruolo che gli era valso la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista). L’attore si è spento a 83 anni, e in queste ore in tanti stanno esprimendo via social il loro cordoglio per la sua scomparsa.

Burt Young è morto: il lutto

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Burt Young, che aveva recitato in Rocky, in C’era una volta in America e in molti altri famosissimi film. L’attore era rimasto vedovo nel 1974 ma gli è sempre rimasta accanto sua figlia, Anne Morea, anche lei attrice.

Burt Young è nato nel Queens da genitori italo-americani, e aveva studiato studiato recitazione presso l’Actors Studio. Nel corso della sua carriera cinematografica aveva vestito soprattutto i panni di personaggi italo americani, e nel 2013 aveva recitato anche nel film di Enrico Brignano, Ci vediamo domani. Aveva recitato anche in numerose serie tv, come Las & Order – I due volti della giustizia, Walker Texas Ranger e I Soprano.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio via social a causa della sua scomparsa. Al momento non è dato sapere di più su quando si terranno i funerali e i fan dei social sono in attesa di saperne di più.