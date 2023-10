Cecilia Rodriguez ha perso la pazienza con i suoi detrattori via social e, attraverso le sue stories, ha mostrato il suo dito medio.

Cecilia Rodriguez ha messo in vendita alcuni dei suoi vestiti usati su una nota piattaforma online, ma la questione le è valsa non poche critiche da parte degli haters sui social e c’è chi le ha scritto: “Io trovo un’iniziativa vergognosa che voi vendiate roba che vi hanno regalato e che vi fa schifo”. La sorella di Belen non ci ha visto più dalla rabbia e, oltre ad aver fatto il dito medio contro i suoi detrattori, ha tuonato:

“Intanto mi vergogno io che ci sia ancora gente nel 2023 con tutta questa cattiveria addosso. Posso forse capirlo perché viviamo in un mondo molto complicato e quindi vi capisco da un certo punto di vista… o forse è perché non regalano i vestiti a te…”, e ancora: “Io dico sempre che prima di aprire la bocca bisogna informarsi. Si tratta di vestiti usati. Con i miei vestiti ci faccio quello che voglio perché li ho comprati io. E quelli che non sono stati acquistati da me, sono dei regali e con i regali uno ci fa quello che vuole”.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez: lo sfogo contro gli haters

Cecilia Rodriguez è andata su tutte le furie con i leoni da tastiera che, attraverso i social, l’hanno presa di mira perché avrebbe deciso di mettere in vendita alcuni dei suoi vecchi vestiti. La modella si è sfogata con una replica infuocata, e ha tuonato: “Gran parte del ricavato poi, come tutti i mercatini che abbiamo fatto, va in beneficienza, ci sono delle associazioni con cui collaboriamo. Quindi…”, ha chiosato, mostrando il dito medio. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla sorella minore di Belen che, finora, ha rimandato le sue nozze con Ignazio Moser per motivi non meglio precisati.