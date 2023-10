Fedez ha annunciato di essere pronto a tornare a X Factor ora che le sue condizioni di salute sono finalmente migliorate.

Dopo lo spavento vissuto nelle scorse settimane (quando è stato ricoverato per alcune emorragie interne), Fedez sembra essersi brillantemente ripreso e, nelle ultime ore, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha fatto sapere che, dal 26 ottobre, sarà in diretta a X Factor.

Fedez

Fedez torna a X Factor: le sue condizioni

Dal prossimo 26 ottobre Fedez tornerà in tv per la prima puntata live di X Factor e nel frattempo, attraverso i social, lui stesso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. “Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor. Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi“, ha dichiarato il rapper.

Durante queste difficili settimane in tanti, tra i suoi fan, gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto, e non vedevano l’ora di avere notizie positive sulle sue condizioni di salute. Dopo il ricovero in ospedale, Fedez ha potuto trascorrere il suo compleanno in famiglia e per l’occasione si è recato con sua moglie Chiara Ferragni al concerto della sua band preferita, i Blink 182.

“Ed eccomi qua, di fronte al palco ad ascoltare Mark raccontare come questo tour lo abbia salvato dalla depressione della malattia, guardo mia moglie e le stringo la mano, abbiamo entrambi gli occhi lucidi perché sappiamo cosa significhi tutto questo”, ha scritto il rapper commosso via social dopo aver festeggiato il suo compleanno.