Can Yaman è andato su tutte le furie con un uomo che avrebbe cercato di riprenderlo con insistenza e maleducazione.

Can Yaman ha più volte specificato di avere avuto spesso a che fare con fan molesti e maleducati e, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un episodio che ha rapidamente fatto il giro del web. L’attore sarebbe andato su tutte le furie con un fan che avrebbe cercato di fotografarlo e filmarlo con insistenza e, stufo del suo comportamento, gli avrebbe strappato il telefono di mano e lo avrebbe gettato a terra. A seguire, attraverso le sue stories via social, Yaman ha spiegato:

“I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata fin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato. Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte, con frasi del tipo: “Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene”. Senza muoversi e continuando a dare fastidio puntandoci il flash negli occhi”.

Can Yaman lancia il cellulare di un fan 😨😨 pic.twitter.com/jxcW31c1kq — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) October 18, 2023

Can Yaman getta a terra il telefono di un uomo

Can Yaman è andato a dir poco su tutte le furie con un uomo che avrebbe cercato di filmarlo, e ha addirittura afferrato e gettato a terra il suo telefono. Il video incriminato ha rapidamente fatto il giro della rete, e ha costretto l’attore di Viola come il mare a fornire le sue spiegazioni in merito alla vicenda.

“Quando finalmente gli ho permesso di salire in macchina, ha continuato a riprendermi ad un centimetro, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto. Quello non è un fan, io non riesco a capire chi è un fan e chi no. Non sono stato e mai sarà maleducato con un fan vero, che mi rispetta e che soprattutto non mi molesta. Non ho mai negato una foto o un abbraccio, e mai ho avuto bisogno di reagire se non davanti a così tanta maleducazione”, ha scritto Yaman nelle sue stories.

Il fatto è accaduto a Palermo, difronte all’Hotel delle Palme, dove l’attore si sarebbe trovato per le riprese di Viola come il Mare 2.