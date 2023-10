La dolce dedica di Licia Colò per i 18 anni di sua figlia. Le parole e la foto che mostra come le due siano davvero molto simili.

Tanti auguri a Liala, la figlia di Licia Colò, che in queste ore ha festeggiato i suoi 18 anni. Un momento magico per la ragazza e anche per sua madre che le ha voluto dedicare un pensiero sui social. La nota conduttrice ha scelto una foto della giovane neo maggiorenne dove in tanti hanno notato l’incredibile somiglianza tra le due, occhi e viso soprattutto.

Licia Colò identica a sua figlia: la foto per i 18 anni

Licia Colò

“Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”. Sono state queste le belle parole di mamma Licia per sua figlia Liala nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Una dedica molto affettuosa e dolce con cui la conduttrice ha omaggiato la figlia in un momento molto importante della sua vita.

Le parole del noto volto tv hanno subito fatto il giro del web, non solo per il “pensiero da mamma” ma anche per un altro dettaglio che era impossibile non notare. Quale? La grandissima somiglianza tra le due donne.

Laila, infatti, è davvero identica alla bella Licia. Le due hanno occhi e viso molto simili e i fan se ne sono accorti: “Due gocce d’acqua”, ha scritto qualcuno. “Bella la madre, bella anche la figlia”, hanno detto tanti altri in modo assolutamente affettuoso e senza malizia.

Oltre ad assomigliarsi, le due donne condividono, a quanto pare, molte altre passioni. La natura e gli animali, per esempio. Infatti, curiosando tra le foto del profilo della neo 18enne, Laila si mostra immersa nella natura e con in mano, molto spesso, una macchina fotografica o videocamera. Che possa seguire le orme della mamma in tv un giorno? Chi lo sa. Per il momento tanti auguri!

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con lo scatto alla figlia che ha generato grande affetto da parte dei fan e dove tanti hanno notato la somiglianza incredibile tra le due: