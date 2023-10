Una citazione. Tanto basta a Sonia Bruganelli per far parlare di sé. A chi si riferisce il suo ultimo messaggio su Instagram?

Sono ormai diverse settimane che Sonia Bruganelli si diverte sui social a smentire notizie sul suo conto o a lasciare frasi misteriose che potrebbero essere associate a diversi argomenti. Anche nelle ultime ore, l’ex di Bonolis non è stata da meno con una citazione che ha fatto molto parlare.

Sonia Bruganelli e i messaggi misteriosi sui social

Sonia Bruganelli

Finita al centro dell’attenzione per un presunto flirt con Antonino Spinalbese prontamente smentito, la Bruganelli ha condiviso su Instagram una storia ripostata del rapper Snoop Dog con una citazione: “Some people talk about you, because they lost the privilege to talk with you”, ovvero “Parlano di te perché hanno perso il privilegio di parlare con te”.

Non è dato sapere a chi possa essere riferita questa frase ma il messaggio misterioso si va ad aggiungere ad un’altra dichiarazione pubblicata alcune ore prima, questa volta direttamente in italiano: “Strano che quanto ti comporti come fanno loro poi a loro non piace”.

I tanti seguaci della donna si sono chiesto, ovviamente, con chi ce l’avesse la bella Sonia e, per molti, l’ipotesi è che a farla innvervosire potrebbero essere state le voci che nelle ultime settimane l’hanno vista al centro di un presunto flirt, smentito, con l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Qualcuno ha anche ipotizzato che possa essere stato anche un ragionamento generico sul mondo dello spettacolo e certi meccanismi. Chissà. Staremo a vedere se Sonia darà altri indizi…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex di Bonolis con un’altra frase riflessiva e pensierosa: