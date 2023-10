Sempre più innamorati e social Manila Nazzaro e Stefano Oradei che hanno festeggiato i rispettivi compleanni insieme.

Attraverso una serie di foto condivise sul proprio profilo Instagram, Stefano Oradei ha mostrato in che modo lui e la sua dolce metà, Manila Nazzaro, abbiano festeggiato i rispettivi compleanni, andati in scena il 10 e l’11 ottobre scorso. La coppia, ormai, non si nasconde più e fa le cose in grande, anche per quanto riguarda i festeggiamenti recenti a cui hanno preso parte tanti volti noti dello spettacolo oltre ai figli dell’ex Miss.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: compleanno speciale

Manila Nazzarro

Il 10 e l’11 ottobre scorso, la Nazzaro e Oradei hanno festeggiato i rispettivi compleanni. I due hanno deciso di fare le cose in grande unendo, di fatto, i due eventi e organizzando un party singolo. La coppia, che ormai è uscita definitivamente allo scoperto, ha mostrato sui social diverse foto di quei momenti.

Da quanto si apprende dalle foto, la festa si è tenuta su una splendida terrazza con vista a Roma, nel quartiere San Giovanni. Per l’occasione erano presenti, oltre ai figli dell’ex Miss, anche tanti amici vip.

Per quanto riguarda le amiche della donna, sono state presenti Angela Melillo, Matilde Brandi, Milena Miconi e Manuela Guastalli. Per il ballerino, invece, c’erano Francesca Tocca e Raimondo Todaro, anche loro professionisti della danza impegnati negli ultimi anni ad Amici.

Nel post con le immagini, anche una bella didascalia scelta da Oradei: “Il compleanno piu’ bello della mia vita. Anche il piu’ lungo amore mio abbiamo festeggiato per 48 ore, il 10 ottobre tu e l’11 io. Pazzesco.

Non avevo ancora postato nulla perche’ sono stato mega impegnato ma… ho anche deciso di vivermi i momenti cosi belli profondamente, con le persone che amo con i valori che la vita e la mia famiglia mi hanno insegnato. Emozioni , Entusiasmo, Vibrazioni… AMORE!!! Grazie a tutti x i miliardi di messaggi di auguri e Grazie a chi mi ama immensamente”, le sue parole.

Di seguito anche il post Instagram del ballerino con le foto di cui vi abbiamo parlato: