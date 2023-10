Chiara Nasti è tornata a replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per il suo stile di vita e per il modo in cui si occupa di suo figlio.

Dopo essere finita nell’occhio del ciclone per aver fatto giocare suo figlio Thiago con alcuni alimenti (a suo dire scaduti) Chiara Nasti è stata di nuovo presa di mira dagli haters. “Non lasciarlo sporco. Lui è piccolo e ha bisogno di crescere. Falle due lavatrici che le unghie si possono rifare di nuovo”, le ha scritto un detrattore, e la moglie di Mattia Zaccagni ha subito risposto:

“Mica come voi che li lasciate con i pannolini pieni di pipì, con i nasi sporchi, etc. Rabbrividisco. Per quanto riguarda la lavatrice puoi scommetterci che non la farò mai”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la replica agli haters

Una nuova valanga di critiche ha travolto Chiara Nasti che, come sempre, ha preferito replicare contro i suoi detrattori. L’influencer viene continuamente presa di mira per i suoi sfoggi di lusso e per il suo stile di vita, e lei stessa ha ammesso – con fare provocatorio – che non farà mai una lavatrice.

Nei giorni scorsi l’influencer è stata presa di mira dagli haters perché aveva fatto giocare suo figlio Thiago con una carota e alcuni popcorn, ed era stata accusata di aver “sprecato” quei generi alimentari. Lei stessa aveva replicato via social affermando che gli alimenti in questione fossero scaduti, e a seguire li aveva provocatoriamente inseriti in una scatola di Chanel e aveva fatto sapere che l’avrebbe spedita ai suoi haters. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?