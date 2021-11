Tutti i gossip del weekend: dai fiori d’arancio per Federica Pellegrini e Kristen Stewart al parto di Martina Stella.



E’ ancora la cronaca rosa al centro del nostro weekend e per tutti gli appassionati del settore, ecco una carrellata di notizie di succulento gossip che vedono come protagonisti i vip dello spettacolo italiano ed internazionale. Profumo di fiori d’arancio nell’aria per Federica Pellegrini, Federica Nargi e l’attrice Kristen Stewart e ancora, il secondo parto di Martina Stella e la guarigione dal Covid di Martina Colombari. Ecco brevemente tutto quello che vi siete persi negli ultimi giorni.

Le news di gossip del weekend, 7 novembre 2021

Cominciamo con la campionessa italiana Federica Pellegrini che si è dichiarata finalmente pronta al grande passo ed ha detto “si” a Matteo Giunta. La nuotatrice azzurra ha accettato la proposta di matrimonio dell’allenatore di nuoto ed ha condiviso su Instagram una foto con tanto di scatolina contenente l’anello di fidanzamento. Anche l’ attrice, Kristen Stewart della celebre serie di Twilight, dopo due anni di relazione, ha annunciato ufficialmente il matrimonio con la sua compagna, la sceneggiatrice Dylan Meyer.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Kristen Stewart

Si parla di nozze anche per la showgirl Federica Nargi legata da tempo al calciatore Alessandro Matri. Sembrerebbe che in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna l’ex velina di Striscia la Notizia abbia rivelato anche alcuni dettagli sulle future nozze con il compagno.

Secondo nuove indiscrezioni invece, la fiction amorosa tra Wanda Nara e Mauro Icardi non avrebbe ancora trovato il lieto fine, anzi. Pare ci sia di nuovo aria di rottura fra i due e sempre a causa di China Suarez con cui il calciatore pare abbia continuato a sentirsi.

L’attrice italiana Martina Stella e il marito Andrea Manfredonia sono diventati genitori. E’ nato il primo figlio della coppia che hanno chiamato Leonardo, si tratta in realtà del secondo figlio per l’interprete, già madre di Ginevra nata dall’unione con Gabriele Gregorini.

Mary Falconieri è in dolce attesa e l’annuncio arriva direttamente dai social. L’ex gieffina diventerà presto mamma ed ha condiviso la lieta novella con un video su Instagram mostrando anche qualche tenero momento dei suoi primi mesi di gravidanza.

Martina Colombari ha finalmente annunciato sui social di essere guarita dal Covid-19 e in risposta a chi non le ha creduto, la showgirl ha condiviso anche il certificato medico che attesta la sua negatività al virus.

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 si è invece conclusa con l’eliminazione di Jo Squillo mentre in nomination questa settimana ci sono: Gianmaria Antinolfi, Alex Belli, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Non perderti le news di gossip sul nostro canale YouTube