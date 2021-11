L’avvocato più apprezzato sui social ha affrontato una mastoplastica riduttiva e racconta la sua battaglia.

Cathy La Torre è uno degli avvocati più seguiti e apprezzati su Instagram: da sempre combattuto per i diritti degli omosessuali, della comunità LGBTQ e dei più deboli, ma adesso è arrivato il momento di affrontare una questione personale. L’avvocata, che si è dichiarata omosessuale, non si è mai sentita a suo agio nella definizione forzata di uomo o donna, collocandosi nel genere non binario.

Circa 20 anni tuttavia fa prese in considerazione l’idea di diventare uomo, ma la trasformazione avrebbe comportato un cambiamento fisico non facile da affrontare. Quindi ha deciso di affrontare in questi giorni, con la forza che la contraddistingue e con il sorriso, una mastoplastica riduttiva, per diminuire la taglia abbondante del suo seno, che le impediva di raggiungere la sua comfort zone.

Terminato l’intervento, pochi giorni fa ha pubblicato un post su Instagram con una foto post-ricovero e il racconto della sua esperienza. Ecco cosa ha scritto ai suoi followers: “Potrei raccontarvi di cosa accade quando ci si guarda allo specchio e un pezzo di noi non ci appartiene. Non è “solamente” non piacersi, non è solamente rifiutarsi; è non riconoscersi, domandarsi perché c’è una parte di noi che per non guardarla finiamo col non guardare anche il resto. Vi racconterò di come ci si sente a superare la paura, la vergogna, l’imbarazzo e anche un pochino di dolore, per afferrare quel pezzo di noi che restava sempre fuori, sempre estraneo. Vi racconterò che avevo vergogna di un’operazione che non curava un male ma comunque aspirava a un benessere. E vi dirò che dirmelo e dirvelo è una delle sensazioni più forti che abbia mai provato in vita mia“.

Se volete leggere il suo emozionante racconto, ecco qui il suo post di Instagram: