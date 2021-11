L’attore statunitense invia una lettera aperta ai tabloid invitandoli a non fotografare i suoi figli minorenni.

L’affascinante attore hollywoodiano George Clooney si è ormai chiamato fuori dai giochi da diverso tempo. Il protagonista della fortunata saga di Ocean’s si è ritirato per dedicarsi alla famiglia: insieme alla moglie Amal Clooney vuole crescere e tutelare i gemelli che hanno messo al mondo, Alexander ed Ella. Peccato che i due abbiano incontrato un grande ostacolo sul loro cammino, ossia i mass media.

Si sa che quando si diventa famosi la propria intimità viene spesso violata, ma non per questo devono farne le spese i figli, soprattutto se minorenni. Per questo motivo George e Amal non hanno mai pubblicato sui social delle foto che mostrassero chiaramente i volti dei figli. Il motivo è semplice: non volevano metterli in pericolo ed esporli allo spietato mondo dello spettacolo.

Tuttavia, come abbiamo anticipato, la famiglia ha dovuto scontrarsi con i giornalisti che non si sono mai curati di rispettare la decisione di George e Amal, paparazzando e pubblicando le foto dei loro figli. George Clooney, avendo perso le staffe a buon ragione, ha deciso di dire “Basta” e di mandare loro una lettera per invitarli a smettere di violare la privacy dei gemelli.

Ecco la dichiarazione riportata da Bigodino: “Sono un personaggio pubblico e accetto le foto spesso invadenti come parte del prezzo da pagare per fare il mio lavoro. I nostri figli non hanno preso questo impegno. La natura del lavoro di mia moglie la vede affrontare e processare gruppi terroristici e prendiamo tutte le precauzioni possibili per mantenere la nostra famiglia al sicuro. Non possiamo proteggere i nostri figli se una pubblicazione mette i loro volti in copertina. Non abbiamo mai venduto una foto dei nostri ragazzi, non siamo sui social e non pubblichiamo mai foto perché farlo metterebbe a rischio la loro vita. Non un pericolo paranoico, ma problemi del mondo reale, con conseguenze del mondo reale“.