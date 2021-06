L’ultima settimana è stata ricca di gossip nel mondo vip: mentre qualcuno ha annunciato sui social la nascita del suo primo bebè c’è chi è uscito allo scoperto con un nuovo misterioso flirt, e poi ovviamente non sono mancate liti, polemiche e clamorose indiscrezioni. Scopriamo quali sono stati quelle che hanno tenuto i fan col fiato sospeso!

Fabio Fulco è finalmente diventato papà. Sui social l’attore ha postato la foto di una statua raffigurante Madre Teresa di Calcutta nell’atto di tenere in braccio un bebè e ha scritto entusiasta: “Oggi è il giorno più bello della mia vita!”

Lite in corso invece tra Antonella Elia e Vera Gemma: l’ex opinionista del GF Vip ha scritto dei commenti al vetriolo su uno scatto provocante postato dalla figlia di Giuliano Gemma sui social.

In occasione del Pride i Maneskin hanno dato spettacolo in Polonia: sul palco – al termine di una loro esibizione – il frontman Damiano David ha dato un bacio sulla bocca al chitarrista Thomas e ha invitato tutti ad essere liberi. Il video ha fatto il giro dei social.

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK