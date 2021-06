“L’amore non è mai sbagliato”: è la frase urlata da Damiano David dei Maneskin in Polonia dopo il bacio con Thomas Raggi sul palcoscenico di un concerto. Il video ha fatto il giro del mondo.

Damiano e Thomas dei Maneskin protagonisti di un momento memorabile sul palco di un live in diretta sulla tv polacca. I due artisti della band si sono scambiati un bacio davanti al pubblico, con un appello perché siano riconosciuti i diritti della comunità Lgbtq nel cuore di un Paese in cui c’è ancora tanto, troppo da fare in questo senso.

Maneskin: bacio tra Damiano David e Thomas Raggi

Non solo un bacio, ma un simbolo che richiama il bisogno di vivere l’amore in ogni sua forma, senza discriminazioni. pregiudizi: così Damiano e Thomas dei Maneskin hanno impresso il loro sigillo su un messaggio fondamentale per i diritti della comunità Lgbtq in Polonia.

Durante il concerto, andato in onda sabato 26 giugno, il frontman della band si è avvicinato al chitarrista, lo ha abbracciato e si sono scambiati un bacio a favore di telecamere. Poi il cantante del gruppo romano, attualmente in testa alle principali classifiche tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti, ha preso il microfono per fare un appello seguito da un tappeto di fragorosi applausi: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di faro senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere quello che c..o vogliono. Grazie, Polonia. L’amore non è mai sbagliato“.

Il video del bacio tra Damiano e Thomas dei Maneskin

Le immagini in arrivo dallo show in Polonia hanno fatto il giro del mondo e si sono impresse tra i trend di Twitter. Così la band continua a catalizzare attenzioni e a veicolare preziosi messaggi contro discriminazione e violenza. Il video è stato pubblicato dal gruppo sui suoi canali ufficiali.