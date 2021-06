Max Biaggi è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In e ha aperto il suo cuore su alcuni passaggi chiave della sua vita. Non ultima, la sua ex, Eleonora Pedron, da cui ha avuto due figli.

Max Biaggi rompe il silenzio sulla sua vita privata con una lunga intervista a Domenica In, ospite dell’ultimo appuntamento di stagione con la trasmissione condotta da Mara Venier. Tra le sue parole non è mancato un accenno di grande emozione, ma nessuna traccia di un’altra sua storia famosa: quella con la cantante Bianca Atzei…

Max Biaggi: le parole sul suo passato, i figli e Eleonora Pedron

Max Biaggi festeggia 50 anni, compiuti il 26 giugno, e regala al pubblico un tuffo nel suo mondo più intimo e riservato, tra le pagine di una vita privata in cui non sono mancati grandi amori. Anzitutto quello per l’ex compagna, Eleonora Pedron, di cui ha parlato a Domenica In.

“Abbiamo festeggiato la comunione di mio figlio con un po’ di parenti e pochi amici, ma questa è la mia gioia. È diventata la forza di ogni uomo e ogni donna, i bambini. All’inizio appena nati mi sentivo così inutile…“, ha raccontato nel salotto di Mara Venier.

A proposito dell’amore, l’ex pilota ha parlato in questi termini della sua ex compagna, Eleonora Pedron, madre dei suoi due figli con cui ha vissuto una relazione lunga 12 anni: “Con lei c’è un bellissimo rapporto, siamo in contatto quotidianamente in base agli impegni. Siamo bravi. Non gliel’ho mai detto, ma Eleonora è brava a organizzare tutto”.

Max Biaggi: il ricordo dell’amico Fabrizio Frizzi

L’ex campione di motociclismo ha dedicato un importante spazio del suo intervento a Domenica In per ricorda l’amico Fabrizio Frizzi, con cui ha sempre avuto un bellissimo legame. È stato un momento di grande commozione che lo ha visto arrivare alle lacrime nel ripercorrere il sentiero della loro speciale amicizia: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo un bel rapporto – ha dichiarato commosso – ieri sera alla festa è come se ci fosse stato anche lui con me”.