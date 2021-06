Taylor Mega infiamma i social con alcune Stories in arrivo dalla sua vacanza sotto il sole. Le immagini condivise dall’influencer su Instagram accendo l’ipotesi di un nuovo amore…

Mentre Taylor Mega si gode il sole, alcune Instagram Stories che ha condiviso poche ore fa scatenano la caccia all’identità del presunto nuovo fidanzato. In alcuni video sembra emergere il ritratto di una grande intesa, tra tenere effusioni e sguardi in piscina. La curiosità dei fan è alle stelle, pronta ad assaggiare l’alba di un amore da far girar la testa!

Taylor Mega, l’ombra di un nuovo fidanzato in vacanza

Taylor Mega sembra avere un nuovo amore, secondo le immagini in arrivo dalla sua vacanza estiva, ma non sarebbe Sacky, il rapper a cui le cronache rosa l’avevano accostata poche settimane fa. A darne prova sarebbero i video condivisi dalla influncer sul suo Instagram, con alcune Stories cariche di passione e intesa. Ma chi è l’uomo al suo fianco, pronto a scatenare la curiosità dei follower nel segno dell’ipotesi di una storia da favola?

Fonte foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it

Chi è il presunto nuovo fidanzato di Taylor Mega?

A raccontare qualcosa è lei stessa, sempre via Instagram Stories, ma senza andare troppo nello specifico. Così scopriamo che l’uomo al fianco di Taylor Mega, in questo caldo pomeriggio di giugno immerso in coccole e baci con lei, ha 38 anni.

Non ci sono altre informazioni, se non quella che riguarda le immagini chiare in arrivo dalla vacanza dei due. Smentita dunque la relazione con il rapper Sacky, di cui il settimanale Chi aveva dipinto i contorni dopo la fine della storia d’amore tra Taylor Mega e Tony Effe. Insomma, gli ingredienti per un romantico mistero estivo sembrano esserci tutti… soltanto il tempo (e le immagini su Instagram) potranno dare una risposta più nitida e una eventuale conferma…

