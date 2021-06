Achille Lauro è stato ospite di Domenica In, tra siparietti comici e momenti di sincera intimità con la sua cara amica Mara Venier.

Achille Lauro è stato ospite dell’ultima puntata stagionale di Domenica In e sui social ha entusiasmato i fan anche per via del suo rapporto con la conduttrice, Mara Venier, con cui non ha fatto segreto di avere uno splendida amicizia.

In diretta la conduttrice ha fatto uno scherzo al cantante che, prima della sua esibizione in studio, si è accorto di avere il microfono spento. Quando si è reso conto di essere vittima di una gag Achille Lauro l’ha abbracciata e le ha dato un bacio sul collo, gesto che ha fatto scoppiare la Venier in una fragorosa risata. “Sono qui, da dove tutto è iniziato. C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno“, ha confessato il cantante, che sui social ha postato un selfie in compagnia di Mara Venier.

Mara Venier e Achille Lauro: l’amicizia tra i due

Fin dall’esordio di Achille Lauro nel mondo della musica Mara Venier ha considerato il cantante una sorta di “pupillo”, e in occasione della chiusura stagionale di Domenica In la conduttrice ha voluto al suo fianco proprio il giovane artista, che non ha mancato di scambiarsi con lei battute e tenerezze.

Lo stesso Lauro ha definito il suo “un colpo di fulmine” verso Mara Venier, che invece a sua volta ha preso le sue difese contro gli haters via social. A Domenica In i due si sono scambiati baci e confidenze, e Achille Lauro ha confessato alcuni aneddoti sul suo passato (come il fatto che a 12 scrivesse già testi e poesie e che il suo sogno – oltre la musica – sarebbe quello di disegnare abiti).

I problemi di salute della conduttrice

Alcune settimane fa Mara Venier si è sfogata via social in seguito ad un intervento dentistico che le avrebbe causato una paresi facciale. La conduttrice ha minacciato di agire per vie legali contro il dentista che le ha causato il danno e sui social ha raccontato ai fan la sua disavventura.