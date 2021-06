Il padre di Michele Merlo ha sfogato il suo dolore per la prematura scomparsa del figlio e ha parlato per la prima volta dei suoi attacchi di panico.

Michele Merlo è morto il 6 giugno a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Suo padre Domenico e sua madre Katia non si danno pace per la sua scomparsa e a DiPiù il padre del giovane cantante è tornato a sfogare il suo dolore, ricordando anche i “no” per cui suo figlio aveva sofferto di crisi d’ansia e attacchi di panico.

“Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. Allo stesso moto aveva sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”, ha dichiarato.

Fonte foto: https://www.instagram.com/michelemerlo/

Michele Merlo: gli attacchi di panico

Domenico Merlo è tornato a svelare alcuni retroscena su suo figlio Michele, scomparso prematuramente a 28 anni appena 20 giorni fa. A detta dell’uomo il giovane ex volto di Amici aveva sofferto per i tanti “no” ricevuti dopo la sua esperienza ad Amici e che, a suo dire, gli avrebbero procurato stati d’ansia e attacchi di panico. Oggi Domenico Merlo e sua moglie Katia non riescono a darsi pace per la morte di Michele, avvenuta in maniera tragica e improvvisa a causa di un’emorragia cerebrale.

“Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”.

La vicinanza di Emma Marrone

I genitori di Michele Merlo si sono detti commossi per le numerose dimostrazioni d’affetto da loro ricevute nei giorni scorsi in seguito alla scomparsa del loro unico figlio. In particolare il papà di Merlo ha ammesso di essere rimasto colpito dalla vicinanza mostrata da Emma Marrone al giovane artista e alla sua famiglia:

“Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”, ha dichiarato.

