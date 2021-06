La giornalista del Tg1 Valentina Bisti ha denunciato via social un episodio di cui è stata protagonista – suo malgrado – durante una diretta tv.

Valentina Bisti stava realizzando un servizio per Euro 2020 quando una “folla agguerrita” avrebbe iniziato a spingerla, tra urla e parolacce. La giornalista ha raccontato la vicenda via social dove ha scritto un lungo post di sfogo:

“Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. (…) Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni. Il primo collegamento è saltato…mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv…alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi”, ha scritto la giornalista, visibilmente indignata per quanto accaduto.

Valentina Bisti

Valentina Bisti: lo sfogo

Cosa non si fa per qualche minuto di visibilità: lo sa bene Valentina Bisti, giornalista del TG1 che si è trovata a dover fare i conti con una folla di tifosi inferociti durante una sua diretta per Euro 2020. Come ha spiegato la stessa giornalista alle sue spalle, durante il primo collegamento, si sarebbe radunato un capannello di persone (compresi bambini) e, una volta che lei li ha invitati ad allontanarsi, questi si sarebbero scagliati contro di lei a suon d’insulti e parolacce.

L’amarezza della conduttrice

Alla fine per ultimare il suo servizio Valentina Bisti è stata costretta a cercare un luogo riparato, ma sui social non ha mancato di sfogare la sua frustrazione per quanto accaduto. La giornalista ha anche detto di essere amareggiata per la scena a cui ha dovuto assistere quando, a suo dire, non tutti i tifosi sarebbero uguali: “Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto”, ha concluso nel suo post via social, dove ha subito trovato la solidarietà di fan, amici e colleghi.