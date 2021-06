Kim Kardashian si è concessa una visita tra le bellezze della Città Eterna in compagnia del proprio staff.

Reduce dalla recente rottura da Kanye West, Kim Kardashian non rinuncia a girare il mondo: la famosa imprenditrice e Regina dei social si è concessa un soggiorno a Roma in compagnia del proprio “staff” (l’hair stylist Chris Appleton e il make-up artist Mario Dedivanovic) e sui social non ha mancato di condividere con i fan alcune foto della sua visita al monumento più famoso della città: il Colosseo. “Squadra riunita a Roma!”, ha scritto nelle sue stories.

Lavoro o vacanza? Al momento quale motivo abbia condotto Kim Kardashian nella Città Eterna non è dato sapere, quel che è certo è che la famosa imprenditrice non ha perso occasione per sfoggiare il suo fisico dalle curve vertiginose e la sua bellezza mozzafiato neanche durante la sua visita al Colosseo. Per l’occasione – complice anche l’asfissiante caldo romano – Kim Kardashian ha sfoggiato un look casual: t-shirt bianca, shorts e infradito. Insieme a lei era presente il suo staff: l’hair stylist e il make-up artist sempre al suo fianco.

La separazione

Di recente lei e Kanye West hanno annunciato la fine del loro amore, durato ben 7 anni e dal quale sono nati 4 figli (due dei quali mediante madre surrogata). La coppia ha annunciato il divorzio attraverso un comunicato ufficiale e al momento non sono stati resi noti i motivi del loro addio. I due, secondo indiscrezioni, avrebbero smesso di “seguirsi” sui social ma al momento non hanno ancora confermato né smentito i motivi del loro allontanamento (e dei loro presunti dissapori).

Secondo il magazine TMZ i motivi alla base della loro separazione potrebbero essere legati ai continui impegni di lavoro che hanno condotto entrambi lontano dalla famiglia. Inoltre – sempre secondo TMZ – Kim Kardashian avrebbe avuto da ridire per il tentativo d’ingresso in politica da parte di Kanye West (che, nei mesi scorsi, ha più volte espresso il suo sostegno verso l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump).

